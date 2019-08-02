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330 млн рублей должны брянские управляющие компании за электроэнергию

Опубликовано Сегодня, 12:21

Задолженность за электроэнергию продолжает расти для брянский управляющих компаний, так к 1 июля 2019 года сумма достигла 330 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Брянскэнергосбыт», в «черном списке» оказались 19 управляющих компаний.

Напомним, в Брянске «Тепло Сервис» задолжал работникам 3,3 млн рублей.

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