В Большом Полпино были замечены «зеленые человечки»

На территорию мусоросортировочного комплекса в Большом Полпино поступило 12 «зеленых человечков», в ближайшее время их развезут по паркам, скверам, бульварам и остановкам Брянской области.

Речь идет о необычных зеленых и желтых указателях, а также ярких урнах для раздельного сбора мусора от регионального оператора «Чистая планета». На минувшей неделе компания обратилась к брянцам, чтобы они выбрали места для установки этих объектов.

К примеру, Марина Коваленко, жительница Володарки, посоветовала установить урны и указатель на площади около ДК имени Горького, на улице Никитина 19, где проходит ремонт.

Поселить «зеленого человечка» на Набережной, где зачастую много гостей и горожан, порекомендовала Ирина Моисеева.

Генеральный директор компании Владимир Чашников говорит, важно, что жители сами выбрали места для объектов.

«Когда люди проявляют инициативу, принимают участие в жизни города, то не остаются в стороне и от проблемы, на которую мы хотим обратить внимание с помощью этих «человечков». Проблемы, связанной с огромным количеством мусора, который в большинстве своем хранился, загрязняя окружающую среду, а не сортировался жителями и не перерабатывался», - объяснил гендиректор и добавил, новшество будет по душе и самым маленьким жителям нашего города, поскольку они не только будут сортировать мусор, но и научат этому взрослых.

Сбор предложений продолжается, их можно присылать по адресу info@chplanet.ru с пометкой «Зеленые человечки» либо позвонить по телефону колл-центра: (4832) 606-444.