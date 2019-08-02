В Новозыбкове порезало осколками 5-летнего мальчика

5 августа в Новозыбкове случилась беда с 5-летним ребенком, он получил серьезную травму, его доставили в больницу.

Как сообщило одно из местных СМИ со ссылкой на врачей хирургического отделения центральной районной больницы, мальчик упал со стула, осколками стекла ему порезало спину.

Ребенку уже оказали первую помощь. Угрозы его здоровью нет.