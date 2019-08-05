Десна удивила брянских дайверов «сюрпризом» на пятиметровой глубине
4 августа брянские дайверы решили исследовать дно реки Десна, в итоге погружение весьма удивило ныряльщиков.
Изумление было связано с находкой, которую мужчины обнаружили в 500 метрах от бассейна «Досааф». Речь идет об огромной барже, наполненной песком. По словам дайверов, вероятно, судно затопили намеренно, дабы поставить на него трубы для забора воды (к слову, на берегу расположены останки насосной станции, в былые времена забирающей воды из реки для работавшего на тот момент завода). Скорее всего, трубы затем сняли, а корабль оставили на дне.
Ныряльщики объяснили: встреча с судном была настолько неожиданной, а от вертикально уходящих металлических бортов перехватило дух.
Во время ныряния, сообщили специалисты подводного клуба, также проверили, насколько цела глубокая опора железнодорожного моста.
Не менее приятно удивила спортсменов встреча с обитателями речных глубин – ершами, судаками, сомами, раками и стерлядью.
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