На улице Ромашина в Брянске появилась «достопримечательность»

В областном центре стало больше на одну «мусорную достопримечательность», об этом сообщили в одной из соцсетей очевидцы.

Речь идет о свалке, которая образовалась прямо в центре двора жилого дома на улице Ромашина. На опубликованном фото видно, что мусорка набирает внушительные размеры. Бытовые отходы, пакеты, бутылки, органика – все это прикрыто сверху сухими ветками.

«Свалка не первый год. Мы любим свою управляющую компанию», - поделился автор снимка Александр.