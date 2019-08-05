На Луначарского в Брянске появился «опасный» забор

Жители Брянска иногда любят удивлять друг друга неприятными сюрпризами: то спортивную площадку повредят, то остановочный павильон забросают мусором, то измажут солидолом забор.

Последний случай местный житель решил запечатлеть на фото и опубликовать в соцсети.

«Вот как люди кидают друг другу подляны! Мало того, что все дворы загорожены, непросто пройти. Так вот еще и вот это…», - предупредил других горожан автор поста Дмитрий.

Речь идет о заборе на Луначарского. По словам брянца, перила вымазали солидолом по всему периметру дома.

Пользователи сети уверены, что таким образом жильцы хотят, дабы в их двор не заходили посторонние.