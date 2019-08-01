Очередное шоу от студентки обсудили в соцсетях брянцы

Молодежь не перестает удивлять брянцев зажигательными танцами на улицах областного центра, очередное шоу в городе устроила местная студентка, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Многие горожане, увидев ролик, говорят, что девушка решила прорекламировать танцевальную школу, в которой учится.

Движения танцовщицы брянцам не пришлись по душе, они назвали ее исполнение безобразным, лишенным какой-либо изюминки и красоты.

Напомним, популярная танцовщица устроила шоу у банка.

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