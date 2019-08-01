Житель Фокинки прокрутил аферу с пособием по безработице

Правоохранители завели уголовное дело на жителя Фокинского района, который подозревается в мошенничестве при получении выплат.

В прокуратуру поступила информация с налоговой, согласно которой провели проверку. Выяснилось, брянец одновременно стоял на учете как безработный и трудился в одной из фирм по гражданско-правовым договорам.

С июля по сентябрь 2018 года он незаконно получил пособие по безработице на 14 тыс рублей с лишним.