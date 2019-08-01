В брянском лесу обнаружена «резиновая гора»
Жительница Брянска пожаловалась в одной из соцсетей на неизвестных, которые выбрасывают мусор прямо в лес, загрязняя окружающую среду.
Дабы не быть голословной, Элеонора Зуева опубликовала фотографию свалки. По словам дамы, «резиновая гора» из автомобильных покрышек образовалась прямо на зеленой поляне.
«Неужели так дорого вывезти это на свалку? Как такое можно творить в лесу?» - спросила горожанка.
Пользователи посоветовали автору для решения ситуации обратиться в профильные инстанции.
«Зачем выбрасывать покрышки, если их можно сдать за деньги? И лес чистый останется, и копеечка в кармане», - прокомментировал Сергей Брянский.
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