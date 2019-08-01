В Володарском районе разоблачена крупнейшая банда
Суд Володарского района вынес наказание 10 жителям Брянска, которые являются участниками организованной преступной группы.
Так, организатора банды приговорили к двум с половиной годам заключения, а активного участника - к году. Их взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание оба будут в колонии общего режима.
К трем женщинам применили отсрочку наказания, пока их дети не достигнут 14-летнего возраста.
Остальным сообщникам дали условный срок.
История произошла в 2015 году. 33-летний брянец создал организованную группу, которая занималась перевозкой и продажей алкогольного фальсификата.
В состав банды вошли ещё 9 жителей региона. Все они торговали поддельным спиртным около гаражей по улице Володарского №52.
В итоге правообладателям был причинен ущерб на 1, 6 млн рублей.
Алкогольные напитки под видом известных торговых марок пользовались спросом у горожан, поскольку продавались гораздо дешевле, чем на рынке.
Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли немаркированной продукции на 460 тыс рублей.
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