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В Володарском районе разоблачена крупнейшая банда

Опубликовано Сегодня, 15:01

Суд Володарского района вынес наказание 10 жителям Брянска, которые являются участниками организованной преступной группы.

Так, организатора банды приговорили к двум с половиной годам заключения, а активного участника - к году. Их взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание оба будут в колонии общего режима.

К трем женщинам применили отсрочку наказания, пока их дети не достигнут 14-летнего возраста.

Остальным сообщникам дали условный срок.

История произошла в 2015 году. 33-летний брянец создал организованную группу, которая занималась перевозкой и продажей алкогольного фальсификата.

В состав банды вошли ещё 9 жителей региона. Все они торговали поддельным спиртным около гаражей по улице Володарского №52.

В итоге правообладателям был причинен ущерб на 1, 6 млн рублей.  

Алкогольные напитки под видом известных торговых марок пользовались спросом у горожан, поскольку продавались гораздо дешевле, чем на рынке.

Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли немаркированной продукции на 460 тыс рублей.

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