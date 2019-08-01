В Бежице мужчину околпачила 14-летняя «волонтерка»

Брянская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 14-летней местной жительницы, от которой пострадал 35-летний мужчина.

История произошла в Бежицком районе. Вечером в дверь молодого человека позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей волонтерской организации. Подросток сообщила, что собирает ненужные вещи для бедных. Брянец впустил девочку в дом. Оставив ее на пару минут одну, он отлучился в другую комнату, чтобы собрать пакет с вещами. После ухода «волонтерки» у него пропал смартфон.

В отделении подозреваемая признала вину, объяснив, что похитила гаджет, пока хозяин находился в другой комнате.