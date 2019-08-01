На Московском проспекте в Брянске появился странный «лежачий полицейский»

Житель Брянска пожаловался в соцсеть на упавшее дерево, которое около месяца лежит во дворе, и никто на него не обращает внимания.

Речь идет о территории около дома №136 на Московском проспекте.

«Уже месяц лежит поваленное дерево. Никому нет дела», - поделился Олег Сотник.

Пользователям сети такого рода жалобы брянца не пришлись по душе, они порекомендовали ему не писать об этом в соцсеть, а сообщить в профильные службы.

В конце концов, заметили некоторые горожане, жильцы этого дома могут сами собраться на субботник и убрать ствол с дороги.

«Это лежачий полицейский, чтоб на газон не заезжали», - пошутил Владимир Кузьмин.

«Это лавочка для детей и бабушек», - добавил Александр Лебедев.