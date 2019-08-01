В Брянске семья выиграла квартиру
Квартиру по цене 1 млн 500 тыс рублей выиграл глава семьи Виталий Панфилов, приобретя «Жилищную лотерею».
Как сообщают брянские СМИ, на получение выигрыша Панфилов прибыл с дочерью и женой.
Счастливчик поделился, билеты стал покупать после того, как в лотерею выиграл земляк.
По словам Виталия, в течение недели не мог купить купон в любимом лотерейном киоске «Столото», то шел по другой дороге, то поздно возвращался с работы. Наконец приобрел в другом месте и выиграл.
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