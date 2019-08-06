В Дятькове москвича оштрафовали на 150 тыс рублей за «выращивание» сорняков

Специалисты Россельхознадзора Брянской области провели очередную внеплановую проверку предписаний, которые выдали ранее собственнику пяти земельных участков сельхозназначения в Дятковском районе.

Хозяин данной земли должен был ликвидировать сорняки и кустарники на площади 724 гектаров, но, как показала проверка, владелец так и не принял меры.

За повторное нарушение на жителя московского региона завели административные дела по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ и передали их в мировой судебный участок.

Мировой судья участка №143 района Очаково-Матвеевское Москвы признал владельца земель виновным и оштрафовал на 150 тысяч рублей.

Мужчине выдали новые предписания.