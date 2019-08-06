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В Брасовском и Дятьковском районах нашли боеприпасы времен войны

Опубликовано Сегодня, 08:00

7 августа в поселке Локоть Брасовского района обнаружили взрывоопасный предмет, на место сразу же были вызваны саперы «Брянского пожарно-спасательного центра».

В 16:25 они обезвредили минометную мину (81 мм).

В тот же день в лесу около села Верещавка Дятьковского района нашли еще один подозрительный предмет. Речь идет о минометной мине (105 мм). Ее уничтожили в 11:20 специалисты той же службы.

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