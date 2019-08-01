Жителей Брянска насторожили дети с тяжелой кувалдой

8 августа в одной из соцсетей житель Брянска опубликовал фото, на котором запечатлена компания детворы, которая решительно шла в неизвестном направлении.

Один из мальчиков тащил за собой огромную кувалду, которая тяжелее, чем он сам.

«Суровые володарские дети. Кувалда больше, чем он сам весит», - прокомментировал очевидец.

«На разборки песочницу отвоевывать», - прокомментировал Андрей Солодов.

«Металл выбивать идут из бетона», - предположил Игорь Горбачев.