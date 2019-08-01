Брянцы могут посетить Свенский монастырь

Полиция завела уголовное дело на 40-летнего жителя Рославльского района, который подозревается в мошенничестве.

Какие вопросы волнуют жителей Верхнеднепровского? Помощь обществу инвалидов и спортивным секциям, ухабистые дорожки в парке и проблемы ЖКХ - с этими и другими обращениями и просьбами пришли жители Дорогобужского района на личный приём к председателю Смоленской областной Думы Игорю Ляхову.

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