Гомельскую трассу в сторону Брянска парализовала пробка

8 августа в одной из соцсетей водители пожаловались на огромный затор, который образовался днем на гомельской трассе в направлении Брянска.

На фото видно, что пробка из автомобилей растянулась на несколько километров. Автомобилисты утверждают, виноваты во всем рабочие, которые ремонтируют дорогу и два моста.

По словам водителей, тянучка началась в час дня, стоять пришлось около сорока минут.