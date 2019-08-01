Брянцы любят пообедать прямо в супермаркете

Жительница Брянска опубликовала в одной из соцсетей фотографию, на которой запечатлен надкушенный продукт на полке супермаркета.

На снимке – кольцо краковской колбасы по 53 рубля 50 копеек за 100 грамм.

Видимо, утверждает Ирина Хромченко, покупатель был настолько голодным, что не удержался и пообедал прямо около полки с продуктами.

«Когда ты голоден, ничто тебя не остановит», - поделилась Ирина.

Горожане, увидев фото, пошутили над ситуацией.

«Когда привык пробовать продукты перед покупкой», - прокомментировала Катерина.

«Это сделал директор по свежести, проверял годная или списывать», - написал Денис Семенов.