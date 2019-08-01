Хмельной брянец зверски расправился с сожителем матери

Брянский следком завершил расследование уголовного дела 28-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также нарушении административного надзора.

Документ передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

История произошла 5 марта 2019 года. Обвиняемый находился в квартире на улице Ульянова. Вместе с 53-летний сожителем матери устроил застолье со спиртными напитками. Внезапно возникла ссора, во время которой он избил оппонента руками и ногами, а также осколком керамической раковины. От полученных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Как оказалось, ранее фигуранта судили за незаконный оборот наркотиков. После выхода на свободу на него были наложены ограничения: запретили покидать ночью место жительства.

Мужчина игнорировал требования, за что его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство в нетрезвом виде в общественном месте.