В Брянске 9 девушек устроили откровенные танцы около гипермаркета

Девять жительниц Брянска устроили около одного из гипермаркетов города настоящее шоу, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Ролик с танцами опубликовала студентка государственного университета Ангелина П, она недавно продемонстрировала подобные ритмичные движения в центре города.

Многие горожане, как обычно, восприняли запись с волной негатива. Один из брянцев уверен: таких танцовщиц надо штрафовать, поскольку они мешают автомобилистам.

Были также предложения выпроводить студенток за пределы страны.

Некоторые пользователи стали на защиту девушек.

«Молодцы, спорт и танцы в массы. Не наркотики и водка с пивом. Ничего не стыдно», - прокомментировала Анастасия Бульвар.

Напомним, популярная брянская танцовщица устроила шоу у банка.