В Брянске 9 девушек устроили откровенные танцы около гипермаркета
Девять жительниц Брянска устроили около одного из гипермаркетов города настоящее шоу, информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Ролик с танцами опубликовала студентка государственного университета Ангелина П, она недавно продемонстрировала подобные ритмичные движения в центре города.
Многие горожане, как обычно, восприняли запись с волной негатива. Один из брянцев уверен: таких танцовщиц надо штрафовать, поскольку они мешают автомобилистам.
Были также предложения выпроводить студенток за пределы страны.
Некоторые пользователи стали на защиту девушек.
«Молодцы, спорт и танцы в массы. Не наркотики и водка с пивом. Ничего не стыдно», - прокомментировала Анастасия Бульвар.
Напомним, популярная брянская танцовщица устроила шоу у банка.
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