Брянский депутат Пайкин поздравил работников строительной отрасли

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Пайкин поздравляет ветеранов и работников строительной отрасли с профессиональным праздником.

Созидательная миссия строителей, говорит парламентарий, обрела особую значимость на брянской земле. После Великой Отечественной войны представители этой отрасли подняли города и села из руин, вернули их к нормальной жизни. В современном мире их наследники активно возводят новые здания и другие объекты, давая области развитие и делая жизнь брянцев комфортабельной.

«Людям самой мирной профессии, искренне желаю новых проектов, хороших контрактов, успехов в труде, счастья, благополучия в семьях и всего самого наилучшего в работе на благо нашей страны!» - пожелал Пайкин.