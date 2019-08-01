Жители Брянска пришли в шок от общежития на улице академика Королева

В областном центре на улице академика Королева есть общежитие, интерьер которого подходит для съемок фильмов про апокалипсис, информация с фото об этом опубликована в одной из соцсетей.

Речь идет о здании №12. В этом ужасе живут обычные брянцы. На снимках видны старые коммуникации, разваленный туалет, обшарпанные стены и потолки.

Прискорбность ситуации в том, что никому до проживающих по этому адресу пенсионеров и семей с детьми нет дела.

Напомним, в доме на Донбасской появился подъезд в стиле «арт-хаус».