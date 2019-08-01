На Почтовом переулке в Брянске на провода упало дерево

В Бежицком районе во время стихии, охватившей брянский регион, произошло ЧП: на провода упало дерево.

Речь идет о территории на Почтовом переулке 117. О случившемся рассказали в одной из соцсетей.

Горожане требуют от коммунальщиков решить ситуацию. В данный момент ствол пока на прежнем месте.

Напомним, на улице Крахмалева появились свои

«джунгли».