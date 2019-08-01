Частный дом в селе Воронок «оккупировало» необычное пресмыкающееся

Рептилия необычного цвета «атаковала» подворье дома Татьяны Руденцовой в селе Воронок Стародубского района.

Как рассказала женщина одному из местных изданий, пресмыкающееся подобралось прямо к ступенькам жилища. Змея была голубого цвета и размером около 1,5 метров. Она пыталась заползти в дом.

Откуда взялось это создание, опасно ли оно для человека, неизвестно. Есть версия, что это может быть древесная неядовитая рептилия, обитающая в Брянской области.