Брянщина отметила День физкультурника

Торжественное мероприятие, приуроченное Дню физкультурника, состоялось 9 августа в здании Правительства области.

Накануне праздника руководители региона во главе с губернатором Александром Богомазом чествовали представителей сферы физкультуры и спорта, а также встретились с футболистами.

На Брянщине большое внимание уделяется развитию отрасли. На сегодняшний день в области есть кем гордиться, 1460 человек являются победителями всероссийских и международных соревнований.

94 брянца входят в состав сборных команд России по разным видам спорта.

Благодаря развитой экономике в области завершили все спортивные объекты, которые были заложены десятки лет назад. Речь идет о ледовом дворце в Бежице, бассейне на Володарке, физкультурно-оздоровительных комплексах в Комаричах, Климово, Почепе, Сураже, Суземке, Клицнах, стадионах в Клетне и Трубчевске.

До конца 2019 года будет закончен стадион «Десна». Благодаря проекту «Спорт — норма жизни» предусмотрено строительство Дворца единоборств в Брянске, который планируют сдать в 2021 году.

Помимо этого, на Брянщине скоро появятся 29 малых площадок для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также закупили четыре искусственных покрытия для футбольных полей, спортивно-технологическое оборудование для создания двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, оборудование и инвентарь для 10 школ олимпийского резерва.

В торжественном мероприятии участвовали ветераны спорта, известные спортсмены, тренеры, руководители спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций, президенты федераций по видам спорта и многие представители сферы.

«Я сегодня хочу от имени Правительства Брянской области поздравить вас с Днем физкультурника! Это поистине всенародный праздник. Он объединяет людей разных возрастов, профессий, уровня подготовки, которые любят спорт и активный образ жизни», - поздравил участников торжества губернатор Александр Богомаз.

В финале главный федеральный инспектор региона Андрей Дьячук вручил лучшим спортсменам заслуженные награды.