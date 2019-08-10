Брянск оказался в списке городов, меньше всего тратящих денег на досуг
Исследовательский холдинг «Ромир» провел анализ трат населения крупных российских городов на развлечения в 2018 году, Брянск оказался в числе тех мегаполисов, чьи жители меньше всего тратят на досуг.
Лидерами по таким тратам стали Архангельск и Калининград. В прошлом году там люди израсходовали на развлечения 6,2% и 6% соответственно от общих расходов за год. Замкнула тройку передовиков в этом вопросе Вологда с 5,5%.
Если говорить о Москве и Санкт-Петербурге, тот тут показатель чуть ниже – 5,3%, однако все равно выше, нежели в большинстве других крупных городов.
Эксперты, проводившие мониторинг, брали период с июля 2018 года по июль нынешнего. Учитывалось посещение ресторанов, кафе и кино.
Брянск оказался в хвосте рейтинга по подобным тратам. Кроме этого, в конец списка попали Златоуст, Уссурийск, Сызрань, Саратов, Энгельс, Орск, Великие Луки, Ярославль, Ульяновск, Нефтекамск, Первоуральск, Копейск, Кемерово, Астрахань, Уфа, Дзержинск, Белгород и Екатеринбург.
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