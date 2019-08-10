В Бежице кубинец развлекал прохожих песнями

Очередное шоу с песнями и танцами устроил кубинец в Бежицком районе Брянска, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Артист из далекой южной Кубы исполнил хиты 90-х, в том числе «Владимирский централ» и «Белые розы».

«Это же Рикардо Милос», - прокомментировал Иван Кузин.

По словам брянцев, мужчина не всегда попадал в нужную ноту, но пел и танцевал с душой.

Многие пользователи уверены, что этот парень стал уже настоящей звездой среди уличных музыкантов областного центра.

Видео набрало более 35 тыс просмотров.