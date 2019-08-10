В сети появилось видео выходного дня главы Брянска Хлиманкова

Выходной день глава Брянска Александр Хлиманков провел около реки, видео отдыха чиновник опубликовал на своей странице в одной из соцсетей.

Как выяснилось, руководитель областного центра решил порыбачить. Об этом свидетельствует удочка в его руках.

Ролик воскресного дня он подписал так: «Появилось немного свободного времени, чтобы побыть на природе».

Удалось ли поймать рыбу, об этом Хлиманков не сообщил.