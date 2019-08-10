Обнаружен мертвым 54-летний брянец Игорь Петраков

54-летний брянец Игорь Петраков, исчезнувший 2 августа 2019 года, погиб, об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Как рассказали добровольцы, поиски мужчины продолжались в течение 10 дней. По всей видимости, он заблудился в лесу около деревни Лесное Брянского района.

В одной из соцсетей родственникам погибшего выражают соболезнования. Выяснилось, что он был водителем «скорой».

«Очень хороший водитель, коллега и просто человек. Земля пухом. Никогда не обидел, помогал. Больно, обидно и нет больше слов», - поделилась Юлия Будина.

Редакция «Город 32» соболезнуют родным погибшего.