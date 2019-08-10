Захмелевший брянец избил до смерти 71-летнего дедушку

Брянский следком завершил расследование уголовного дела 23-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент случился в ночь с 22 на 23 мая 2019 года. Парень вернулся домой в захмелевшем состоянии. Внезапно возникла ссора с 71-летним дедушкой. В итоге он сильно избил старика. От полученных травм потерпевший скончался через два дня.

Как выяснилось, ранее молодого человека судили за кражи.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

«Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения могут быть расценены как обстоятельства, отягчающие ответственность», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.