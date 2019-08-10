Испугавшись ареста счетов, брянец погасил долги по штрафам

Брянские судебные приставы завели на 35-летнего местного жителя 14 исполнительных производств, причина - мужчина не хотел оплачивать административные штрафы ГИБДД.

Все началось с того, что исполнители, как полагается по закону, сообщили гражданину о долгах и отправили ему постановления о возбуждении дел. Брянцу такой поворот событий не пришелся по душе и он решил проигнорировать уведомления.

Тогда приставы применили более жесткие меры – арестовали его денежные счета в кредитных учреждениях. В итоге мужчина оплатил все штрафы, а также сбор в 31, 6 тысяч рублей.