Брянского подрядчика уличили в хищении денег из фонда капитального ремонта

65 нарушений с начала 2019 года обнаружили работники прокуратуры при капитальном ремонте высоток.

Как объяснили в пресс-службе регионального ведомства, в областном центре должны привести в порядок 289 многоэтажных домов. Сейчас работы проведены в 164 зданиях.

Выяснилось, некоторые органы местного самоуправления не хотят платить взносы на капремонт общего имущества домов, где расположены муниципальные квартиры.

Подобные случаи обнаружили в Дятькове, Злынковском, Красногорском, Почепском, Суражском, Трубчевском, Новозыбковском, Стародубском, Выгоничском, Гордеевском районах. После того как к делу приобщилась прокуратура, долги в 400 тыс рублей были погашены.

Оказалось, что региональный оператор и компании, контролирующие подрядчиков, не полностью справляются со своими обязанностями, из-за этого нарушаются сроки проведения ремонта, а также страдает его качество. Подобные факты обнаружили в Советском, Бежицком, Жуковском, Дубровском районах, а также Клинцах и Брянске. Всего внесли 15 представлений.

Кроме этого, прокурор Володарского района уличил директора подрядной организации в хищении денег НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области». Уголовное дело уже заведено.