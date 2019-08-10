Брянского подрядчика уличили в хищении денег из фонда капитального ремонта
65 нарушений с начала 2019 года обнаружили работники прокуратуры при капитальном ремонте высоток.
Как объяснили в пресс-службе регионального ведомства, в областном центре должны привести в порядок 289 многоэтажных домов. Сейчас работы проведены в 164 зданиях.
Выяснилось, некоторые органы местного самоуправления не хотят платить взносы на капремонт общего имущества домов, где расположены муниципальные квартиры.
Подобные случаи обнаружили в Дятькове, Злынковском, Красногорском, Почепском, Суражском, Трубчевском, Новозыбковском, Стародубском, Выгоничском, Гордеевском районах. После того как к делу приобщилась прокуратура, долги в 400 тыс рублей были погашены.
Оказалось, что региональный оператор и компании, контролирующие подрядчиков, не полностью справляются со своими обязанностями, из-за этого нарушаются сроки проведения ремонта, а также страдает его качество. Подобные факты обнаружили в Советском, Бежицком, Жуковском, Дубровском районах, а также Клинцах и Брянске. Всего внесли 15 представлений.
Кроме этого, прокурор Володарского района уличил директора подрядной организации в хищении денег НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области». Уголовное дело уже заведено.
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