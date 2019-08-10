В поселке Затишье у пенсионера под полом гаража обнаружили огромный схрон

Суд Клинцовского района признал 68-летнего местного жителя виновным в незаконном хранении оружия и боевых припасов.

Мужчине назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Кроме этого, его обязали не выезжать за пределы райцентра, не менять места жительства без согласия спецгосоргана.

Приговор пока не вступил в законную силу.

История произошла в августе 2008 года. Брянец в лесу нашел карабин ТОЗ - 18 (1962 года выпуска), магазинную снайперскую винтовку образца 1891/1930 г и 241 винтовочный патрон калибра 5,6 мм. Находку незаконно хранил под полом гаража в поселке Затишье.

20 марта 2019 года сотрудники полиции провели обыск и выявили оружие и боеприпасы.