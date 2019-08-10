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В Брянске продавщица постельного белья пострадала от «регионального директора»

Опубликовано Сегодня, 12:55

Брянская полиция проводит расследование и устанавливает обстоятельства аферы, которую совершили в отношении 48-летней дамы – продавщицы постельного белья.

В течение минувшей недели в один из магазинов областного центра позвонил незнакомец, назвав себя региональным директором торговой точки. Общалась с ним продавщица. Неизвестный мужчина убедил ее срочно заплатить за услуги по размещению рекламы. В итоге дама перечислила на счет неустановленного гражданина 30 тыс рублей.

О мошенничестве женщина узнала лишь тогда, когда позвонила своему руководителю.

Правоохранители собираются завести уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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