В брянском музее произошло чудо
Диво случилось с иконой «Огненное восхождение пророка Илии», которая находится в брянском краеведческом музее, накануне дня Ильи Пророка образ стал мироточить.
Такая информация появилась на официальной странице музея в соцсети.
Первой капли маслянистой жидкости на лике увидела хранитель фондов. В связи с произошедшим 12 августа священнослужители впервые за всю историю галереи устроили молебен.
Представители церкви считают, это уникальное явление, которое происходит перед знаковыми событиями.
Авторство иконы неизвестно, она датируется 19 столетием.
Посмотреть на образ можно с 16 августа во время экспозиции «Илья Пророк – народный святой».
Мироточение — явление в христианстве, которое связывает с появлением маслянистой влаги (так называемое миро) на иконах и мощах святых. Явление заключается в том, что на лике появляется светлое маслянистое вещества, испускающее благоухание. Есть разные случаи мироточения, все они отличаются друг от друга по виду, цвету и консистенции появляющейся жидкости: миро может быть густой, тягучей, как смола, или напоминать росу (елеточение).
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