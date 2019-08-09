Блогер Варламов зачислил Брянск в аутсайдеры

Московский блогер Илья Варламов создал свой список городов, которые посетил; Брянск фотолюбитель отнес к числу аутсайдеров.

В рейтинг путешественника попали 69 городов. Брянску в нем дал 56 место. Кроме этого, мужчина написал, что не желал бы жить здесь. Объяснил: нет комфорта, ничего хорошего.

«Нет фонарей, нет тротуаров, нет ничего хорошего, кроме поезда в Москву», - поделился Варламов.

Как выяснилось, фотолюбитель последний раз приезжал в областной центр 28 октября 2015 года, именно после этого визита он назвал его столицей русского уныния. Кроме этого, блогер был очень возмущен бездорожьем и мусором.

Интересно, поменялось бы мнение Варламова о городе, если бы он увидел его сейчас, ведь за четыре года многое изменилось и приобрело новый облик.