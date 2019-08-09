На Брянщине заработает программа капитального ремонта медучреждений
В области собираются разработать программу капитального ремонта учреждений здравоохранения, такое поручение дал губернатор Александр Богомаз.
Документ включит в себя, кроме реконструкции объектов, приобретение новой мебели и другой материально-технической базы. Для этого спецкомиссия промониторит медучреждения, разработает проект и составит смету. Средства на реализацию программы пойдут из регионального бюджета. Согласно графику, капитальный ремонт собираются проводить каждый год в нескольких учреждениях.
По словам Богомаза, деньги, полученные больницами за платные услуги, прежде всего надо использовать для мотивации медперсонала. Врач от стоимости оказанной услуги должен получать 40%, а медсестра – 30%. Все остальное пойдет на развитие поликлиники или больницы.
В 2019 году на 10% с лишним увеличили объем средств на развитие здравоохранения области. Так, более 20 млрд рублей направят на строительство и ремонт медучреждений, обновление автопарка скорых, покупку квартир для врачей.
Кроме этого, в нынешнем году заработает поликлиника на 150 посещений в Супоневе, а также детская поликлиника на 250 посещений в Фокинке.
Около 10 млрд рублей направят на оснащение в регионе 6-7 современных медцентров.
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