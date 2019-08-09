В Снежетьском лесничестве случился пожар

10 августа на трассе «М-1» в Вяземском районе случилась авария с легковым автомобилем, ранен один человек.

35-летнему жителю Смоленска грозит до 15 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств.

10 августа в областном центре случилась серьезная авария с участием двух легковушек, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

11 августа в областном центре на улице Шевченко случился пожар в жилом многоквартирном доме, на тушение выезжали сразу девять огнеборцев седьмой и второй частей на двух автоцистернах.

Правоохранители Вяземского района задержали неработающего 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже из церкви.

Смоленская полиция завела уголовные дела на 41-летнего местного жителя, который ранее привлекался к ответственности за криминал; мужчину подозревают в избиении и грабеже.

Всего к ликвидации огня привлекли семь человек и три единицы техники.

Когда огнеборцы прибыли на место пламени, выяснилось, что оно охватило подстилку на площади 0,001 га.

По словам специалистов управления МЧС, населенным пунктам ничего не угрожает, до ближайшего города - шесть километров.

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