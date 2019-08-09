Брянские волонтеры нашли 19-летнюю велосипедистку

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружили 19-летнюю Анастасию Выводцеву, жительницу Жуковки, которая 12 августа уехала из дома на велосипеде и не вернулась.

С девушкой все в порядке.

В ориентировке ранее сообщалось, что она отправилась в неизвестном направлении на спортивном двухколесном транспорте. После этого связь с ней прекратилась.

«Всех, кто что-нибудь знает о пропавшей, просят сообщить по телефонам 8−800−700−54−52, 112», - информировали волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Известно, что девушке нужна была медицинская помощь.