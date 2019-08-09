Жительница Фокинки стала «спонсором» для местного студента

Брянские правоохранители завели уголовное дело на 17-летнего учащегося одного из городских техникумов, который подозревается в афере с электронными платежами.

Все началось с того, что молодой человек нашел в магазине банковскую карту. Долго не думая, он накупил с помощью нее продуктов, которые собирался принести в качестве подарков для преподавателей.

В итоге с карты сняло шесть тысяч пятьсот рублей. Тут же о списанных деньгах сообщение получила 38-летняя хозяйка кредитки.

Юноша задержан, по ст. 159. 3 УК РФ ему грозит до пяти лет.

Ранее подозреваемый проблем с законом не имел.