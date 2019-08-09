В Брянске произошло нападение на 28-летнюю барышню
До семи лет заключения может грозить 19-летнему парню за преступление, которое он совершил в отношении 28-летней жительницы Брянска.
История произошла ночью в областном центре. Барышня возвращалась поздно домой. Внезапно ее настиг неизвестный молодой человек и повалил на землю, отобрав сумку, в которой находились смартфон и кошелек с деньгами.
Ущерб девушка оценила в одну тысячу рублей.
Вскоре полиция задержала ранее судимого гражданина. Он объяснил, что гаджет продал, а кошелек выбросил.
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