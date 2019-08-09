В брянском выставочном зале поставят пианино, которому 90 лет

Старинное немецкое пианино появится на бульваре Гагарина в брянском выставочном зале.

Говорят, инструменту вот-вот будет 90 лет. Есть информация, что пианино трофейное, попало в Брянск после войны. Сперва было у частников, а после его подарили бежицкому Дому пионеров, где находилось до сих пор.

Инструмент нуждался в ремонте. Городское управление культуры решило его восстановить и приобщило к делу Ассоциацию фортепианных мастеров. Скоро он будет, как новенький.

Работа уже завершена на 60%. В процессе участвуют брянский мастер Сергей Луговой и его коллеги из других городов.

Специалисты говорят, в пианино разрушена механика, нет многих элементов опорной конструкции, деревянную основу съел жук.