В Брянске случился большой потоп

Мощный ливень 13 августа снова нагрянул в областной центр и затопил центральные улицы, об этом сообщили в одной из соцсетей очевидцы.

Старые ливневки не смогли поглотить огромный поток воды – в итоге на дорогах образовались глубокие реки.

Потоп случился и в Бежице, и на Володарке. Кроме этого, под водой оказались улица Куйбышева и Московский микрорайон.

Горожане утверждают, что на Набережной во время ливня появился «Ниагарский водопад».

Машины по городским магистралям плывут, словно лодки.

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