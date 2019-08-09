Жители многоэтажки на Романа Брянского пожаловались на ночной шум

14 августа житель областного центра с одной из высоток на улице Романа Брянского опубликовал в соцсети информацию о произошедшей ночью под окнами неприятной ситуации, от которой проснулся весь дом.

Николай Томин говорит, в 03:50 все жильцы всполошились от шума и громких голосов, несущихся с улицы. Выяснилось, местная молодежь возвращалась домой после ночной прогулки.

«Это нормально? В 3:50 утра орать матом на всю улицу? И хвастаться тем, что употребляешь соли. Звонок в полицию, 4:50 - никого нет. И это на Романа Брянского», - поделился мужчина и добавил, что парень в черной одежде на опубликованном фото вел себя крайне неадекватно.