В Жуковке ополчились против «умных» счетчиков

Бесплатную замену старых электроприборов учета на современные «умные» начали проводить в Брянской области с июля 2019 года; в некоторых случаях местные жители выступили против такой идеи.

По словам специалистов «Брянскэнергосбыта», больше всего ополчились против новации жители Жуковки, именно они не идут на контакт с энергетиками, не пускают их в свои дома.

В обращении энергокомпании говорится, что именно такое нежелание установки может подорвать реализацию в жизнь инвестиционной программы, которую утвердил областной департамент ЖКХ И ТЭК. Как известно, она направлена на предотвращение незаконных подключений.

В организации уверены: постепенно жители Жуковки поменяют свое мнение о замене счетчиков.