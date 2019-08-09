Ребенку с ДЦП в Белых Берегах оказали помощь

Жители Белых Берегов заасфальтировали дорожку для удобного передвижения ребенка с ограниченными возможностями, такая информация появилась в одной из соцсетей.

Теперь мальчик спокойно может идти по двору на ходунках. Активных и отзывчивых людей, а также администрацию поселка родители Ильи уже поблагодарили.

«Он теперь самый счастливый, довольный ребёнок на свете! За это хотелось сказать огромное спасибо администрации нашего посёлка и всем неравнодушным людям, которые помогали осуществить Ильюшину мечту! Спасибо!» - поделилась Екатерина Короткова.