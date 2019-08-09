В брянской маршрутке устроили «сеанс фелинотерапии»

Поездка для пассажиров одной из брянских маршруток утром 14 августа прошла в приятной атмосфере – для них состоялся «сеанс фелинотерапии», об этом стало известно на просторах местных пабликов соцсетей.

Фелинотерапия заключалась в том, что в течение всего пути горожане могли наслаждаться разлегшимся на пассажирских креслах полосатым созданием.

На фото видно, что серый, довольной упитанный кот занял сразу два сидения.

«Безбилетник, которого не хочется трогать. Как Барсик, мило очень», - прокомментировал очевидец.