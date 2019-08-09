В брянской маршрутке устроили «сеанс фелинотерапии»
Поездка для пассажиров одной из брянских маршруток утром 14 августа прошла в приятной атмосфере – для них состоялся «сеанс фелинотерапии», об этом стало известно на просторах местных пабликов соцсетей.
Фелинотерапия заключалась в том, что в течение всего пути горожане могли наслаждаться разлегшимся на пассажирских креслах полосатым созданием.
На фото видно, что серый, довольной упитанный кот занял сразу два сидения.
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