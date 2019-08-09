Брянца за попытку подкупа оштрафовали на 230 тыс рублей
Прокуратура Стародубского района поддержала обвинение по уголовному делу 57-летнего местного жителя, который покушался на дачу взятки должностному лицу.
Суд оштрафовал мужчину на 230 тыс рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Инцидент случился днем 14 марта 2019 года. Брянец, боясь уголовной ответственности по ч. 1 ст. 318 УК РФ, хотел было подкупить 15 тыс рублей начальника отдела участковых уполномоченных МО МВД России «Стародубский». Правоохранитель от взятки отказался.
За деньги фигурант рассчитывал на то, что начальник не отправит материалы проверки в следственный комитет и решит не заводить уголовное дело.
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