Брянские власти сразу после сильного дождя обнаружили ветхие ливневки
13 августа в Брянск нагрянула стихия с проливным дождем, в итоге центральные улицы превратились в реки – все из-за старой водоприемной системы; для решения вопроса на затопленные дороги выезжал заместитель главы Сергей Хоменков.
Осмотрев колодцы, чиновник сообщил, что ливневая канализация не в силах справиться с такими мощными потоками, идущими с проспекта Московского.
По словам Хоменкова, работа Фокинского участка дорожного управления оставляет желать лучшего. Чтобы ливневка более эффективно справлялась с водой, на отдельных участках надо создать дополнительные колодцы.
В ближайшие дни в городе подпишут контракт на тему благоустройства территории, которая разрушилась в процессе строительства сливной системы.
Кроме этого, городские чиновники пообещали привести в порядок зеленую зону и пешеходные дорожки.
В контракт также включена работа по установке дополнительных водоприёмных колодцев около остановки ДК железнодорожников.
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