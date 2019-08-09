Брянские власти сразу после сильного дождя обнаружили ветхие ливневки

13 августа в Брянск нагрянула стихия с проливным дождем, в итоге центральные улицы превратились в реки – все из-за старой водоприемной системы; для решения вопроса на затопленные дороги выезжал заместитель главы Сергей Хоменков.

Осмотрев колодцы, чиновник сообщил, что ливневая канализация не в силах справиться с такими мощными потоками, идущими с проспекта Московского.

По словам Хоменкова, работа Фокинского участка дорожного управления оставляет желать лучшего. Чтобы ливневка более эффективно справлялась с водой, на отдельных участках надо создать дополнительные колодцы.

В ближайшие дни в городе подпишут контракт на тему благоустройства территории, которая разрушилась в процессе строительства сливной системы.

Кроме этого, городские чиновники пообещали привести в порядок зеленую зону и пешеходные дорожки.

В контракт также включена работа по установке дополнительных водоприёмных колодцев около остановки ДК железнодорожников.